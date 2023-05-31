По мнению Урсулы фон дер Ляйен, это лишь заморозит конфликт

ЕС выступает против прекращения огня на Украине - с таким заявлением выступила председатель Еврокомиссии на форуме по безопасности, который проходит в Словакии. По словам Урсулы фон дер Ляйен, это лишь заморозит конфликт и ещё больше дестабилизирует ситуацию в регионе. Руководствуясь такой логикой, Киев под давлением своих западных кураторов отвергает все предложения по урегулированию, кроме так называемого плана Зеленского. Ну а США и Европа продолжают наращивать поставки военной помощи.

"Я не русский, я австралиец. Но я вышел, чтобы поддержать Россию и народ юго-востока Украины. На Украине полно террористов и нацистов. И Россия была просто вынуждена принять то решение, которое она приняла".

Это одно из последних видео 42-летнего австралийца Джеймса Уолтерса. Он активно критиковал Украину, называл ее террористическим государством, не скрывал симпатий к России, и даже подумывал переехать в нашу страну. Мужчина пропал 13 мая. Спустя 10 дней обнаружили его тело. Ранее глава украинской разведки пообещал убивать русских по всему миру. Видимо, угрозы распространили и на всех симпатизирующих Москве.

"Ему поступали серьезные угрозы, его угрожали убить. Это делали украинцы в различных социальных сетях. Любые попытки узнать у полиции причины смерти натыкаются на глухую стену молчания. И это очень тревожно. Если ты не согласен с позицией Зеленского, если не поддерживаешь отправку на Украину миллиардов долларов и оружия, то мейнстримные западные СМИ подвергают тебя травле", - говорит Семён Бойков, блогер, автор канала "Австралийский казак".

За примерами далеко ходить не нужно. Так в Сиднее праздновали освобождение Артёмовска: сотни человек пришли с российскими флагами. Проживающие в стране украинцы вызвали полицию. На кадрах видно масштабы демонстрации, прошедшей в австралийском мегаполисе, против НАТО, за освобождение Джулиана Ассанжа и за Россию. И коллективному Западу очень не нравится то, что повсюду растет поддержка действий Москвы. С помощью подкронтрольных СМИ дискредитируют и травят живущих за границей россиян, раздаются призывы к их депортации. Особенно в этом плане усердствует британская Daily Mail.

"Возмутительное празднование взбесило пользователей соцсетей, один из которых потребовал, чтобы те, кто фигурирует на видеокадрах, были "депортированы в Россию". Комментаторы назвали этих ультранационалистов фашистами и террористической группой", - пишет издание.

Скачки с символикой Третьего рейха, многолетние обстрелы украинскими боевиками жилых кварталов Донбасса, а теперь диверсии и террористические атаки на российские города Запад чем-то из ряда вон выходящим почему-то не считает. Наоборот, щедро спонсирует нацистский режим Зеленского, лишь бы тот продолжал отправлять украинцев на убой.

"Мы не можем терпеть на наших границах режим, который по большому счету используется для того, чтобы повторить агрессию нацистской Германии против нашей страны. В нынешней ситуации США тоже объединили практически всю Европу, заставили ее оплачивать расходы на вооружения киевского режима для войны против России и заставили в качестве символа этой борьбы использовать президента Зеленского, который исповедует откровенно нацистскую идеологию и внедряет на Украине нацистскую практику", - говорит Сергей Лавров, министр иностранных дел России.

Но заигравшийся Киев никто не одергивает. Брюссельская ставленница Вашингтона Урсула фон дер Ляйен, говоря о мире, приказывает продолжать войну: "Прекращение огня, приводящее к замороженному конфликту, не принесет прочного мира. Прекращение огня было бы нестабильным и дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения. Никто не стал бы в таком случае инвестировать или восстанавливать Украину".

Белый дом, спустивший на вооружение режима Зеленского под 50 миллиардов долларов, назначил дату отработки инвестиций: Украина должна перейти в контрнаступление летом. Тогда подбросят еще денег и вооружений. Польский президент Анджей Дуда неожиданно выступил с крамольным заявлением: это пустая трата средств.

"Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны. Сейчас мы имеем ситуацию, когда российский каток давит Украину, сотни людей гибнут на фронте ежедневно, при этом россиян более 100 миллионов, а украинцев менее 40 миллионов", - заявил он.

Похоже, польский пан устал кормить братьев-украинцев. В прошлом году поставили Киеву вооружений на 8 миллиардов и ничего не получили от Брюсселя взамен. Да и беженцев в стране около миллиона лишних ртов. Рост преступности прямо пропорционален прибывающим в страну непрошеным гостям. Сегодня польская газета Wybocza вышла со статьей о том, что беженка с Украины издевалась над своими приемными детьми и предоставляла их педофилам.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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