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В Липецкой области пройдет молодежный форум ЦФО "Область будущего"

17:04
  • среда
  • 31 мая 2023

Форум пройдет в две смены

В Липецкой области с 18 по 28 июля пройдет окружной молодежный образовательный форум ЦФО "Область будущего". Организатором мероприятия выступают правительство региона и Федеральное агентство по делам молодежи.

Область будущего – это площадка для создания новой IT-среды с помощью ресурсов общественных и государственных структур, бизнес-сообщества и других институтов для поддержки молодежных инициатив в новейших отраслях IT индустрии. Форум станет точкой отсчета и обсуждения передовых разработок и проведет четкую линию "от технологий до их практической реализации".

Участниками станут молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет.

Форум пройдет в две смены:

  • с 18 по 21 июля – "IT-ГОРОД": для представителей молодежи, желающей реализовывать себя в программировании и разработке приложений, участников киберспортивных организаций и дисциплин, специалистов в области дата-саентист, дата-инженеров и аналитиков, Python и Java-разработчиков, а также специалистов кибербезопасности и начинающих разработчиков социальноориентированных IT-инструментов;
  • с 25 по 28 июля – "IT-ИСКУССТВО": для молодых представителей цифрового искусства, веб-дизайнеров, графических дизайнеров, моушндизайнеров, геймдизайнеров, индустрии дизайна виртуальных миров, VR/AR – разработчиков.

В рамках Форума пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов, участники которого смогут получить до 1 млн. рублей на поддержку социально значимых проектов.

Регистрация участников Форума осуществляется до 5 июня 2023 года включительно через личный кабинет пользователя ФГАИС "Молодежь России" по ссылке.

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Молодежный форум ЦФО "Область будущего"
Молодежный форум ЦФО "Область будущего"
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