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Путин не поедет на инаугурацию Эрдогана

17:20
  • среда
  • 31 мая 2023

Эрдогана переизбрали президентом Турции

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин будет представлять Россию на церемонии инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом в среду, 31 мая, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

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Представитель Кремля подтвердил, что решение о том, что поедет от России на эту церемонию, уже принято.

Предполагается, что инаугурация Эрдогана пройдет 3 июня, сообщает "Интерфакс".

По итогам второго тура президентских выборов в Турции Эрдоган одержал победу. Российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил своего коллегу. Политики подтвердили договоренность о развитии российско-турецких отношений.

Ранее Эрдоган назвал Россию крупнейшим торговым партнером Турции и подчеркнул, что Анкара не станет идти на поводу у Запада и вводить санкции в отношении России. Политик раскритиковал обещания своих политических конкурентов заново построить отношения с другими странами в случае победы на выборах в Турции.

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