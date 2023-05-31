Захарову насмешили заявления США о нежелании "войны против Запада"

Соединенные Штаты сами разжигают конфликт, отметила чиновница

Заверения Соединенных Штатов о нежелании дальнейшей эскалации конфликта на Украине и его превращении в "войну против Запада" смешны. Такое заявление сделала в среду, 31 мая, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница написала в своем Telegram-канале, что США "сами сломали дом, сами облили бензином, сами подожгли, сами подбрасывают петард и дров". При этом теперь в Вашингтоне заявляют о нежелании эскалации.

Захарова подчеркнула, что "война Запада" в гибридном формате уже давно идет.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что степень вовлеченности Запада в конфликт на Украине растет с каждым днем, а поставки вооружений Киеву западными союзниками только растягивают конфликт во времени. Представитель Кремля отметил, что "предел, по идее, должен диктовать разум странам коллективного Запада, но, к сожалению, этого не происходит".

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