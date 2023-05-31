Венгрия предложила ограничить импорт украинского зерна в пять стран

Льготы для Киева ставят в невыгодное положение местных фермеров

Власти Венгрии выступают за пролонгацию запрета на импорт украинского зерна в пять восточноевропейских стран до конца 2023 года. Об этом в среду, 31 мая, рассказали в венгерском Министерстве сельского хозяйства.

В ведомстве считают, что эта мера позволит перевозить зерно с Украины в период сбора урожая, ''не перегружая непосредственно рынок этих стран", сообщает РИА Новости.

Украинский сельскохозяйственный импорт получил ряд послаблений в международной торговле, что поставило в проигрышное положение национальных производителей в странах Европы. На этом фоне власти Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии ввели собственные ограничения на ввоз зерна с Украины.

Еврокомиссия в попытках решить этот вопрос пообещала европейским странам субсидии для местных сельхозпроизводителей. При этом со 2 мая по 5 июня Брюссель запретил ввоз зерна с Украины в указанные пять стран Восточной Европы, разрешив его транзит и экспорт в остальные страны ЕС.

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