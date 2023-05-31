ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Венгрия предложила ограничить импорт украинского зерна в пять стран

18:00
  • среда
  • 31 мая 2023

Льготы для Киева ставят в невыгодное положение местных фермеров

Власти Венгрии выступают за пролонгацию запрета на импорт украинского зерна в пять восточноевропейских стран до конца 2023 года. Об этом в среду, 31 мая, рассказали в венгерском Министерстве сельского хозяйства.
Россия отвергла расширение списка товаров и портов в рамках зерновой сделки

В ведомстве считают, что эта мера позволит перевозить зерно с Украины в период сбора урожая, ''не перегружая непосредственно рынок этих стран", сообщает РИА Новости.

Украинский сельскохозяйственный импорт получил ряд послаблений в международной торговле, что поставило в проигрышное положение национальных производителей в странах Европы. На этом фоне власти Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии ввели собственные ограничения на ввоз зерна с Украины.

Еврокомиссия в попытках решить этот вопрос пообещала европейским странам субсидии для местных сельхозпроизводителей. При этом со 2 мая по 5 июня Брюссель запретил ввоз зерна с Украины в указанные пять стран Восточной Европы, разрешив его транзит и экспорт в остальные страны ЕС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Зерно
Зерно
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.