США объяснили неспособность запретить Киеву атаковать Россию американским оружием

После поставки это оружие принадлежит Украине, отметили в Вашингтоне

Американские власти не могут запретить Украине применять оружие, поставляемое Соединенными Штатами, для атак на территорию России. Такое заявление сделал в среду, 31 мая, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По утверждению чиновника, Вашингтон не менял своей позиции относительно нежелания дальнейшей эскалации конфликта на Украине, поскольку не хочет, чтобы боевые действия распространились дальше, а "война против США или НАТО принесла бы страдания по всей Европе".

Однако власти Украины сами решают, что делать с поставляемым Западом оружием, так как "как только оно попадает к ним, оно принадлежит им", цитирует Кирби ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заверения Соединенных Штатов о нежелании дальнейшей эскалации конфликта на Украине и его превращении в "войну против Запада" смешны. Она напомнила, что США "сами сломали дом, сами облили бензином, сами подожгли, сами подбрасывают петард и дров".

Москва неоднократно предупреждала западных союзников Киева, что любое поставляемое на Украину западное вооружение и военная техника становятся законными мишенями для ударов российских военных.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"