Госдеп обвинил Китай в опасных действиях в военной сфере

В отношениях между США и КНР сохраняется напряженность

Китай в последние месяцы предпринял серию опасных действий в военной сфере по отношению к США и другим странам Запада. Такое заявление сделал в среду, 31 мая, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Глава американского внешнеполитического ведомства отмечал, что, в частности, "китайский пилот предпринял опасные действия, приблизившись очень-очень близко к нашему самолету".

Из этого Блинкен сделал вывод о необходимости "линий коммуникации, открытых на регулярной основе", в том числе между министерствами обороны США и КНР. Политик заявил, что "самое опасное — не находиться в контакте и в результате оказываться в ситуации недопонимания", сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Ван Вэньбинь заявил, что стремление США лишить Китай статуса развивающейся страны имеет целью подавить и сдержать развитие КНР. Так чиновник прокомментировал принятие нижней палатой американского Конгресса законопроекта, который предполагает обязанность Госдепартамента содействовать отмене статуса развивающейся страны для Китая в рамках международных организаций и договоров, в которых участвует Вашингтон.

При этом директор Национальной разведки США Эврил Хейнс признавала, что Соединенные Штаты не считают, что им по силам предотвратить дальнейшее сближение России и Китая в ближайшие годы.

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