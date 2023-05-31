ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ выпустили по Горловке 10 ракет из РСЗО

18:57
  • среда
  • 31 мая 2023

Украинские военные продолжают обстреливать российские населенные пункты

Украинские войска в 18:05 выпустили десять ракет из реактивных систем залпового огня по Горловке (Донецкая Народная Республика). Об этом в среду, 31 мая, рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре координации и контроля.

ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Белгородской области
Свыше 4,5 тысячи жителей ДНР погибли при обстрелах ВСУ с февраля 2022 года

Сообщения о пострадавших и материальном ущербе в результате обстрела пока не поступали, сообщает РИА Новости.

ВСУ не прекращают обстрелы российских населенных пунктов, при этом гибнут мирные жители. Число жертв обстрела птицефабрики поселка Карпаты в Луганской народной республике возросло до пяти, пострадали 19 человек. Украинские военные выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS — три снаряда с поражающими элементами в виде шрапнели и одну — типа М31.

При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически выступила против прекращения огня на Украине, заявив, что это лишь заморозит конфликт и еще больше дестабилизирует ситуацию в регионе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.