Украинские военные продолжают обстреливать российские населенные пункты

Украинские войска в 18:05 выпустили десять ракет из реактивных систем залпового огня по Горловке (Донецкая Народная Республика). Об этом в среду, 31 мая, рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре координации и контроля.

Сообщения о пострадавших и материальном ущербе в результате обстрела пока не поступали, сообщает РИА Новости.

ВСУ не прекращают обстрелы российских населенных пунктов, при этом гибнут мирные жители. Число жертв обстрела птицефабрики поселка Карпаты в Луганской народной республике возросло до пяти, пострадали 19 человек. Украинские военные выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS — три снаряда с поражающими элементами в виде шрапнели и одну — типа М31.

При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически выступила против прекращения огня на Украине, заявив, что это лишь заморозит конфликт и еще больше дестабилизирует ситуацию в регионе.

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