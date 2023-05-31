Земфира* получила французское гражданство

А ее подруга Рената Литвинова пока нет

Певица Земфира Рамазанова* (признана в России иностранным агентом) получила французское гражданство. Это следует из документов о регистрации во Франции компании в сфере исполнительского искусства "Рената".

В графе "гражданство" напротив фамилии певицы указано "Франция". Когда именно Земфира получила паспорт - неизвестно.

При этом в этом же документе напротив фамилии ее подруги Ренаты Литвиновой, которой принадлежит 60% компании, указано российское гражданство.

Рамазанова и Литвинова уехали из России весной 2022 года сразу после начала специальной военной операции. Последние полтора года певица и актриса живут в Париже.

В феврале 2023 года российский Минюст внес Земфиру в список иностранных агентов. По мнению ведомства, певица открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против СВО, а также получала поддержку от иностранных источников.

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