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Макрон призвал не перестараться с давлением на Белоруссию

19:17
  • среда
  • 31 мая 2023

Нельзя втягивать ее в конфликт, считает политик

Проявлять лишнюю агрессию в отношении Белоруссии было бы ошибкой. Такое мнение в среду, 31 мая, высказал президент Франции Эмманюэль Макрон.
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Политик предостерег западные державы от излишнего давления на Минск, однако при этом заявил, что "мы должны продолжать оказывать на них давление, чтобы они не вступали" в боевые действия.

По мнению Макрона, Запад должен продемонстрировать в отношении Белоруссии многосторонний подход: помогать гражданскому обществу, предложить стране перспективы в случае перевыборов президента и "оказывать давление на существующую администрацию", сообщает ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил сторонам конфликта на Украине заключить перемирие без права перемещения, перегруппировки войск, переброски живой силы и боеприпасов, чтобы было "мертво, замерли".

Госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович подтвердил, что Белоруссия готова предоставить площадку для мирных переговоров по Украине. Политик подчеркнул, что Минск уже делает и в дальнейшем готов сделать все для мирного урегулирования украинского конфликта.

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