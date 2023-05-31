Держать ответ придется перед собственными народами, предупредили в Кремле

Рано или поздно Европе придется задуматься о последствиях своих действий в отношении Украины. Такое заявление сделал в среду, 31 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что европейским политикам придется ответить перед своими собственными народами на вопрос, зачем они накачивают Украину оружием.

Чиновник указал, что власти европейских стран не смогут постоянно "кормить" своих граждан русофобией, так как люди ощущают на себе негативные экономические последствия от поддержки Украины. По словам Пескова, такая тактика "перестает работать, когда денег в кармане становится меньше у них", сообщает РИА Новости.

Москва уже указывала, что бесконтрольная накачка киевского режима оружием опасна для западных союзников Украины, поскольку вооружения и военная техника утекают на черный рынок.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие уже давным-давно кочует не только по европейскому континенту и в странах ЕС, но уже перешло и на другие континенты.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"