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Безработица в России снизилась до рекордного уровня

19:58
  • среда
  • 31 мая 2023

Российская экономика справляется с санкционным давлением

В апреле показатель зарегистрированной безработицы в России достиг 3,3%, что составляет исторический минимум. Такие сведения в среду, 31 мая, представил Росстат.

По данным службы, в апреле 2023 года 2,5 млн человек в России в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные, 600 тысяч состояли на учете в центрах занятости. При этом полмиллиона из них имели статус безработных и 400 тысяч из них получали соответствующее пособие.

В Росстате напомнили, что в феврале и марте уровень безработицы в России составлял 3,5%, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что минувший год пошел нашей стране на пользу: Россия стала сильнее и обрела суверенитет в экономике, "прошла очень важный этап своего развития". Безработица в России находится сейчас на исторически минимальном уровне, в некоторых регионах даже ощущается дефицит кадров.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице уровень безработицы в Москве составляет менее 1%. Служба занятости предлагает горожанам передовые сервисы для поиска работы и индивидуальный карьерный сценарий.

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