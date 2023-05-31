Экономика России показала рост впервые с начала года

Вместе с тем отмечается ускорение инфляции

ВВП России продемонстрировал в апреле рост на 3,3% в годовом выражении, в том числе с учетом низкой базы. Об этом сообщается в опубликованном в среду, 31 мая, обзоре Минэкономразвития.

Ведомство указало, что ВВП в апреле вырос и с исключением сезонного фактора — на 0,2% после роста на 1,1% месяцем ранее.

При этом инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 2,41% на 29 мая против 2,36% неделей ранее. Снижение цен на продовольственные товары продолжилось, однако в секторе непродовольственных товаров цены выросли на 0,13% с учетом подорожания электро- и бытовых приборов, сезонного роста цен на стройматериалы и удорожания отечественных легковых автомобилей, сообщает РИА Новости.

В Центробанке ранее предупредили, что экономика России во втором квартале 2023 года остается на траектории роста, однако имеются риски вхождения в фазу перегрева. Регулятор отметил, что динамика внутреннего предложения товаров и услуг отстает от динамики внутреннего спроса. В случае невозможности закрыть этот разрыв за счет увеличения импорта экономика войдет в фазу перегрева.

При этом Министерство экономического развития России ожидает увеличения реальных располагаемых доходов населения в 2023 году на 3,4%, реальных зарплат — на 5,4%. Как уточнили в ведомстве, в 2024-2025 годах прогнозируется увеличение реальных располагаемых доходов на 2,6%, в 2026 году — на 2,7%.

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