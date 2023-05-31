ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД ответил на решение ФРГ закрыть генконсульства в России

20:38
  • среда
  • 31 мая 2023

Это очередной недружественный шаг властей ФРГ

Берлин предпринял в отношении Москвы очередной недружественный шаг, направленный на разрушение отношений между двумя странами. Такое заявление в среду, 31 мая, сделало российское Министерство иностранных дел.
Россия ответит на сокращение числа своих дипломатов в ФРГ

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что именно германская сторона под явно надуманными предлогами в последнее время инициировала массовые высылки наших дипломатов, ввела квотирование ряда категорий сотрудников загранпредставительств, задерживала выдачу виз.

Москва не оставит без реакции провокационные действия Берлина, предупредили в МИД России. Там призвали Германию прекратить эскалацию и перестать вести враждебную политику в отношении России, сообщает РИА Новости.

Ранее в МИД ФРГ заявили, что Берлин решил отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств России. Власти Германии обязали российскую сторону закрыть эти дипломатические представительства до конца 2023 года.

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев напомнил, что Германия для России – недружественная страна, в том числе потому, что она поставляет Украине летальное оружие, направленное против российских Вооруженных сил. Политик отметил, что ФРГ "объявила России гибридную войну", причем после этого канцлер Германии Олаф Шольц "удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Посольство Германии
Посольство Германии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.