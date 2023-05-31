МИД ответил на решение ФРГ закрыть генконсульства в России

Это очередной недружественный шаг властей ФРГ

Берлин предпринял в отношении Москвы очередной недружественный шаг, направленный на разрушение отношений между двумя странами. Такое заявление в среду, 31 мая, сделало российское Министерство иностранных дел.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что именно германская сторона под явно надуманными предлогами в последнее время инициировала массовые высылки наших дипломатов, ввела квотирование ряда категорий сотрудников загранпредставительств, задерживала выдачу виз.

Москва не оставит без реакции провокационные действия Берлина, предупредили в МИД России. Там призвали Германию прекратить эскалацию и перестать вести враждебную политику в отношении России, сообщает РИА Новости.

Ранее в МИД ФРГ заявили, что Берлин решил отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств России. Власти Германии обязали российскую сторону закрыть эти дипломатические представительства до конца 2023 года.

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев напомнил, что Германия для России – недружественная страна, в том числе потому, что она поставляет Украине летальное оружие, направленное против российских Вооруженных сил. Политик отметил, что ФРГ "объявила России гибридную войну", причем после этого канцлер Германии Олаф Шольц "удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом".

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