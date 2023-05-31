В МИД России опровергли размещение наступательных вооружений на ЗАЭС

Москва не собирается этого делать

Россия никогда не размещала и не планирует размещать на территории Запорожской АЭС воинские контингенты и военную технику, предназначенную для наступательных действий. Об этом в среду, 31 мая, рассказал замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

При этом он заверил, что "мы продолжим обеспечивать защиту станции таким образом, чтобы не дать возможность Киеву и "коллективному Западу" их грубо и безответственно нарушать".

Все действия России в этом направлении будут предприниматься в соответствии с национальным законодательством и взятыми обязательствами в рамках профильных международно-правовых инструментов, цитирует замминистра РИА Новости.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации, посвященного ситуации на Запорожской АЭС, предупредил, что наша страна будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на этот объект. Дипломат напомнил, что речь идет о крупнейшей АЭС в Европе и безопасности всего континента.

Ранее в Запорожской области предупредили, что киевский режим может устроить провокацию в отношении атомной станции. При этом, помимо обстрелов, не исключены разведки боем, теракты и высадка десантов.

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