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Сочи и Абхазии предрекли рост турпотока и цен

20:52
  • среда
  • 31 мая 2023

Сочи остается единственным работающим аэропортом на всем Черноморском побережье

Спрос на отдых в Сочи и Абхазии в этом году может вырасти на 25% по сравнению с прошлым годом. Такой прогноз дал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. По его мнению, спрос растет, в том числе из-за того, что аэропорт в Сочи – единственный работающий на побережье.

"Поэтому люди из Сибири и Дальнего Востока не имеют никакой возможности попасть в Анапу, Геленджик, Крым. Поэтому люди вынуждены лететь в Сочи. От этого выиграет и Абхазия, до которой из аэропорта добираться ближе, чем до Сочи", - заявил Мкртчян агентству ТАСС.

Сочинские отели 4* и выше поднимут цены на 30-40%, предсказывает эксперт. В Абхазии при этом цена на 30% ниже, чем в Сочи.

В Анапе и Геленджике Мкртчян прогнозирует рост стоимости отдыха и количества отдыхающих в пределах 10-15%. В Крыму, по его мнению, спад турпотока составит 40%. Это связано с недостаточным количеством железнодорожных маршрутов длительностью поездки на машине.

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