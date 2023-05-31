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Белгородский губернатор доложил Путину о ситуации в регионе

21:15
  • среда
  • 31 мая 2023

Белгородскую область продолжают обстреливать ВСУ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в среду, 31 мая, заявил, что доложил президенту России Владимиру Путину об обстановке в регионе.
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По словам политика, который регулярно проводит прямые эфиры для населения области, ему пришлось задержаться, поскольку он "докладывал президенту России Владимиру Путину по текущей обстановке". Подробности разговора с главой государства Гладков не привел.

Белгородский губернатор при этом рассказал, что получил информацию от главы Шебекинского округа Владимира Жданова о новом обстреле Шебекино со стороны ВСУ. На промышленном предприятии в результате обстрела вспыхнул пожар. Информация о пострадавших и причиненном ущербе пока не поступала, сообщает ТАСС.

Белгородская область после начала Россией спецоперации многократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. В регионе также предпринимались попытки диверсий.

22 мая диверсионная группа вошла в Белгородскую область с территории Украины. В селе Козинка диверсанты убили Юрия Гаевого, который служил в территориальной обороне. Еще 13 мирных жителей пострадали. 23 мая было объявлено о полном разгроме ДРГ и ликвидации более 70 ее членов.

Вячеслав Гладков после разговора с местной жительницей, у которой диверсанты убили мужа, заявил, что среди напавших на Белгородскую область были украинцы, поляки и американцы.

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