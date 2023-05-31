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Иноагентка Земфира опровергла получение французского гражданства

21:17
  • среда
  • 31 мая 2023

Певица заявила, что остается гражданкой России

Певица Земфира Рамазанова (признана в России иностранным агентом) опровергла сообщения СМИ о том, что она получила гражданство Франции.

"Всплыла информация о якобы моем французском гражданстве. Я - гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет", - написала Земфира в своем Telegram-канале.

Певица добавила, что продолжает платить налоги в России, хотя уже год не живет в стране.

О том, что Земфира получила гражданство Франции ранее сегодня сообщил Mash со ссылкой на документы о регистрации фирмы в Париже. В графе "Гражданство" напротив фамилии исполнительницы значилось "Франция".

Земфира Рамазанова и Рената Литвинова уехали из России весной 2022 года сразу после начала специальной военной операции. Сейчас они живут в Париже. В феврале Минюст внес Земфиру в список иноагентов.

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