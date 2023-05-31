В Госдуме предложили ужесточить правила для электросамокатов

ДТП с электросамокатами происходят все чаще

Сегодня в центре столицы было на несколько часов парализовано движение трамваев. А всё из-за того, что перед одним из вагонов на большой скорости попыталась проскочить женщина на самокате. Теперь она в больнице с тяжелыми травмами. Подобные ДТП происходят всё чаще. Люди берут напрокат двухколесный электротранспорт и почему-то считают, что правила писаны не для них. Выезжают на скоростные магистрали, лавируют по тротуарам, мешая пешеходам, и не спешиваются перед зебрами. Как решить эту проблему, чтобы учесть интересы всех участников дорожного движения?

Центр столицы. Самокат лежит на трамвайных путях. Рядом с прокатным транспортным средством - управлявшая им девушка. Без сознания. Переехать зебру она решила не спешиваясь. По словам очевидцев, и скорость не сбросила. Удар был такой силы, что у трамвая оторвало бампер.

"Предварительно установлено, что девушка, управляя электросамокатом, совершила столкновение с трамваем. Пострадавшая нарядом скорой помощи доставлена в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", - сообщил Михаил Меськов, дежурный офицер пресс-службы главного управления МВД России по г.Москве.

Трамвайное движение на ветке было парализовано несколько часов. Состояние девушки врачи оценивают как крайне тяжёлое.

Самокат - это действительно удобное средство передвижения по городу. Только вот любители такого транспорта зачастую забывают, что они уже не пешеходы. Носятся по дорожкам, совершая рискованные виражи. Забывают спешиваться при переходе по зебре, и вылетают на проезжую часть перед транспортом. А ведь ни резко остановиться, ни отскочить назад на самокате нельзя.

С каждым годом количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности лишь растёт. За 6 месяцев только в Москве произошло 60 таких ДТП. Сейчас депутаты Госдумы предлагают понизить у арендных самокатов существующий скоростной лимит с 25 км/ч до 15. Делать это должны сами фирмы-прокатчики при помощи программного обеспечения.

"Берём простую математику и физику, вес самого самоката, вы прекрасно понимаете, что он не такой лёгкий. Вес человека, который им управляет, плюс ещё 25 км/ч. В принципе, что сам человек, который управляет средством индивидуальной мобильности, может получить травму несовместимую с жизнью, с летальным исходом, ну и, тем более, если он наедет на пешехода, ударит пешехода - может произойти то же самое. Поэтому, моё личное убеждение: дабы полностью не запрещать такие транспортные средства, необходимо ограничить скоростной режим", - говорит Александр Якубовский, депутат Госдумы.

Идею о снижении скоростного режима электросамокатов уже поддержал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Есть и другие предложения: в частности, запретить самокатчикам ездить по пешеходным улицам и дорожкам. Люди в такие моменты имеют свойство пугаться, когда на них несётся транспортное средство - отсюда огромное количество столкновений. Ограничение на пользование таким СИМом могут установить и в рамках особой территории. К примеру, сделать прокат самокатов исключительно в парках. Вот только как быть, если водитель транспортного средства покинет зону проката - не ясно. Не стоит забывать и об огромном количестве скутеров, которые находятся в индивидуальном пользовании, и изначально обладают большим скоростным диапазоном, разгоняясь зачастую до 80км/ч.

"Все мы понимаем, что сейчас СИМы конструктивно позволяют разгоняться до больших скоростей. И проконтролировать действительно с радарами факт превышения ими скоростных лимитов вообще нереально. Поэтому, на мой взгляд, здесь очень сложно будет как-то конструктивно повлиять на скоростные характеристики СИМов. Другое дело что это придётся всё-таки каким-то образом делать в дальнейшем, но сейчас я не вижу среди того рынка СИМов, которые есть, которые находятся в продаже, возможности по снижению скорости", - говорит Павел Зюзин, директор центра транспортного планирования ВШЭ.

Ещё одно из озвученных депутатами предложений - поднять возраст проката до 18 лет. Либо обязать желающего прокатиться с ветерком сначала сдать на права и только тогда выдавать разрешение на управление. Так, самокатные школы открываются в столице на площадках "Московских сезонов". Будут преподавать основы катания и технику безопасности для всех водителей старше 6 лет. Однако помимо отдыхающих проблема большого города - это курьеры на самокатах и велосипедах. Люди, зачастую попавшие в мегаполис недавно и не знающие правил дорожного движения.

— Я сама водитель и постоянно очень опасаюсь велосипедистов и самокатчиков, которые не слезают, например, на пешеходных переходах. Не переходят, а проезжают. Ну, наверное, как-то надо правила людям доносить. И я думаю, что если в плане курьеров, то, наверное, это когда берут на работу - элементарные правила.

— Буквально месяц назад во Франции был референдум с целью запретить самокатчикам ездить по тротуарам. Люди в большинстве своём против такой бесконтрольной езды на самокатах. На них слишком быстро носятся и пешеходам, понятное дело, это не нравится. Подозреваю, что в России такая же проблема.

И для того, чтобы её решить, депутаты предлагают для начала разобраться: в какую из двух категорий - водители или пешеходы - отнести самокатчиков и велосипедистов. До тех пор жить дружно в рамках одной большой транспортной экосистемы будет, очевидно, сложно.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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