Дайверы обнаружили на дне Ладожского озера старинный корабль

Судно затонуло недалеко от берега

В Карелии у берегов острова Валаам в эти дни работает исследовательская экспедиция. Специалисты с помощью экспериментального российского оборудования изучают дно Ладожского озера, которое хранит немало секретов. В этот раз работы ведут у подножия древнего мужского монастыря.

Температура воды на глубине Ладоги в это время года всего +3, но зато видимость отличная. Работать в таком холоде без риска для жизни можно не более получаса. Водолазы фиксируют на камеру очертания судна и сразу всплывают. Первые впечатления - находка стоящая: 12 метров в длину, старинный, деревянный.

Дайверы тестируют экспериментальную российскую разработку - гидролокатор с искусственным интеллектом. Погружной датчик, который собирает информацию на дне, как бы сканирует его.

"На сервере с помощью нейросети этот массив обрабатывается, и нам уже приходят данные координат. Можно сказать, что корабль, который мы нашли, нам эта технология помогла сделать", - говорит Станислав Трофимов.

Погружение проходит у берегов острова Валаам в Карелии у подножия древнего мужского монастыря. Насельники там живут с 12 века, и по сей день принимают паломников со всей России. Лишь однажды обитель закрывалась. Во время зимней Советско-финской войны 1939 года монахи ушли отсюда на территорию Финляндии, а советские власти устроили в кельях интернат для инвалидов войн. С конца 1980-х началось возрождение обители.

Многовековая история обители изучается до сих пор, данных о Средних веках немного. Это довольно труднодоступное и закрытое место. Попасть сюда можно по воде, через огромное Ладожское озеро, известное своими внезапными штормами. Только с 20 века к острову стали ходить большие железные теплоходы. А в19-м судостроение было деревянным:

"Тогда ведь прогнозов погоды не было, в 19 веке многие страховые компании даже отказывались страховать суда, которые идут по Ладоге. Много было здесь таких инцидентов, крушений. Наверняка места здесь, если исследовать их более скрупулезно, подробно, много находок еще нас ждет", - говорит Игорь Сазеев, экскурсовод паломнической службы Валаамского монастыря.

Это, похоже, одна из них - 15-метровый деревянный весельный кораблик. Первый артефакт, поднятый со дна, доказывает, что он затонул более ста лет назад. Судя по "ятям" на надписи, бутылка точно дореволюционная. Здесь написано "Завод минеральных изделий, город Москва". Скорее всего, это бутылочка из-под минеральной воды, которую паломники взяли с собой, отправляясь на остров.

Останков не нашли, значит, пассажирам удалось спастись. Судно затонуло недалеко от берега. Но на дне наверняка остались вещи — настоящее сокровище для ученых. Цифровые данные из-под воды собраны, осталось их обработать, а пока координаты намеренно не сообщают, чтобы не привлечь так называемых "черных дайверов", и сохранить находку в целости.

Участники экспедиции - водолазы из городов Орел и Воронеж, и историки Орловского государственного университета. Единомышленники с общей целью: возрождать историческое наследие страны. Подводными поисками по всей России занимаются в свободное от работы время — в отпуска или выходные.

"Мы погружаемся здесь с 2017 года, это уже 9-я экспедиция, потому что в некоторые годы мы сюда приезжали по несколько раз. В этом году стартовал проект "Наследие Ладожских глубин". Первый этап был недалеко от Приозерска, где мы нашли корабль, второй этап здесь. Интересные находки в плане том, что удалось установить принадлежность к монастырю — это интересно и для истории и для самого монастыря", - говорит Сергей Куликов, руководитель экспедиции.

В прошлые годы здесь нашли много удивительных вещей: закупоренные бутылочки с монастырским молоком, старинные кресты, баржу времен Великой Отечественной войны (на таких проходила эвакуация из Ленинграда).

Главная мечта команды — отыскать колокола одного из самых старых скитов этой обители - Никольского. В марте 1940-го, спешно уезжая из монастыря по замерзшему озеру, насельники оставили их на льду, для погрузки, но забрать не успели. Лед позже растаял, а судьба колоколов с тех пор неизвестна.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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