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США раскрыли содержание нового пакета помощи Киеву

21:39
  • среда
  • 31 мая 2023

Вашингтон продолжает поставки оружия на Украину

США намерены продолжить поддерживать Украину, с этой целью американские власти выделяют Киеву очередной пакет военной помощи. Об этом в среду, 31 мая, рассказал спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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Чиновник уточнил, что этот пакет будет уже 39-м по счету. В него войдут боеприпасы для систем ПВО Patriot, "которые Украина довольно эффективно использует", а также новые системы Avenger, ПЗРК Stinger и, конечно же, боеприпасы для HIMARS, сообщает ТАСС.

Ранее Кирби заявил, что Вашингтон не менял своей позиции относительно нежелания дальнейшей эскалации конфликта на Украине, поскольку не хочет, чтобы боевые действия распространились дальше, а "война против США или НАТО принесла бы страдания по всей Европе". Однако, по словам чиновника, власти Украины сами решают, что делать с поставляемым Западом оружием, так как "как только оно попадает к ним, оно принадлежит им".

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие уже давным-давно кочует не только по европейскому континенту и в странах ЕС, но уже перешло и на другие континенты. Она предложила Госдепартаменту США заняться этим вопросом.

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Поставка вооружения на Украину
Поставка вооружения на Украину
Поставка вооружения на Украину
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