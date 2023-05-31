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Главком ВСУ Залужный обсудил ход боевых действий с главой Генштаба США

21:57
  • среда
  • 31 мая 2023

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в среду, 31 мая, рассказал, что провел телефонный разговор с главой объединенного Комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

По словам украинского главкома, он рассказал Милли об обстановке на фронте и поделился с ним планами по предстоящему контрнаступлению ВСУ.

Стороны также обсуждали поставки вооружений и военной техники для нужд украинской армии. По словам Залужного, "среди приоритетных потребностей — дальнобойные снаряды", дополнительные системы ПВО и истребители F-16, сообщает ТАСС.

Залужный уже несколько недель не появлялся на публике. Это породило различные слухи: от убийства главкома ВСУ до его дезертирства и побега в другую страну.

Источники сообщали, что Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара в начале мая после удара ВС России по командному пункту под Херсоном. После ранения Залужному сделали трепанацию черепа в киевском военном госпитале, что мешает ему исполнять свои обязанности на посту главкома, утверждали источники.

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Валерий Залужный
Валерий Залужный
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