Вашингтон продолжает утверждать, что не поощряет атаки Украины на Россию

США оказывают помощь в подготовке Вооруженных сил Украины в рамках учений и снабжают их оружием, но не поощряют вылазки ВСУ на территорию России. Такое заявление сделал в среду, 31 мая, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби заявил, что "мы предоставляем им вооружение, мы обучаем их, мы даем им советы и рекомендации", а также "проводим командно-штабные учения, чтобы помочь им в планировании действий". Однако окончательные решения о ведении боевых действий принимают украинские власти.

Чиновник также заверил, что "мы очень четко давали понять Украине как в частном порядке, так и публично, что не поддерживаем атаки внутри территории России", сообщает ТАСС.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что за диверсионные вылазки украинских военных на территорию России в конечном счете ответственны спонсоры киевского режима. Политик возложил вину за подобные атаки на мирных жителей России на США, Великобританию и Евросоюз. При этом он категорически отверг попытки Киева убедить мир в непричастности к деятельности ДРГ, напавшей на Белгородскую область, заявив, что это "абсолютное вранье".

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