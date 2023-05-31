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США открестились от подготовки ВСУ к вылазкам в Россию

22:19
  • среда
  • 31 мая 2023

Вашингтон продолжает утверждать, что не поощряет атаки Украины на Россию

США оказывают помощь в подготовке Вооруженных сил Украины в рамках учений и снабжают их оружием, но не поощряют вылазки ВСУ на территорию России. Такое заявление сделал в среду, 31 мая, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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Кирби заявил, что "мы предоставляем им вооружение, мы обучаем их, мы даем им советы и рекомендации", а также "проводим командно-штабные учения, чтобы помочь им в планировании действий". Однако окончательные решения о ведении боевых действий принимают украинские власти.

Чиновник также заверил, что "мы очень четко давали понять Украине как в частном порядке, так и публично, что не поддерживаем атаки внутри территории России", сообщает ТАСС.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что за диверсионные вылазки украинских военных на территорию России в конечном счете ответственны спонсоры киевского режима. Политик возложил вину за подобные атаки на мирных жителей России на США, Великобританию и Евросоюз. При этом он категорически отверг попытки Киева убедить мир в непричастности к деятельности ДРГ, напавшей на Белгородскую область, заявив, что это "абсолютное вранье".

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