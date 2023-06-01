Политолог Марков: сербы готовы признать Косово за членство в ЕС

Случится ли эта политическая сделка?

С какой целью Приштина на ровном месте провоцирует обострение межэтнического конфликта? Что рассчитывают извлечь из него западные страны? И не случится ли так, что север Косова станет балканским Донбассом?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил политолог Сергей Марков.

"Сербы готовы признать независимость Косова за то, чтобы их пустили в Евросоюз. На эту сделку сербы, повторюсь, вполне готовы. Но от них ведь хотят не только этого! Их хотят унизить. Сделать так, чтобы Сербия вступила еще и в НАТО. Ту НАТО, которая убила тысячи сербов. Хотя Косово - это сербская земля на протяжении многих столетий. А что касается отношений Сербии и России - сербы, может, и рады бы России помочь, но они не могут", - отметил эксперт.

Полный комментарий Сергея Маркова смотрите в видео

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