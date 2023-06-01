ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Политолог Марков: сербы готовы признать Косово за членство в ЕС

07:34
  • четверг
  • 01 июня 2023

Случится ли эта политическая сделка?

С какой целью Приштина на ровном месте провоцирует обострение межэтнического конфликта? Что рассчитывают извлечь из него западные страны? И не случится ли так, что север Косова станет балканским Донбассом?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил политолог Сергей Марков.

"Сербы готовы признать независимость Косова за то, чтобы их пустили в Евросоюз. На эту сделку сербы, повторюсь, вполне готовы. Но от них ведь хотят не только этого! Их хотят унизить. Сделать так, чтобы Сербия вступила еще и в НАТО. Ту НАТО, которая убила тысячи сербов. Хотя Косово - это сербская земля на протяжении многих столетий. А что касается отношений Сербии и России - сербы, может, и рады бы России помочь, но они не могут", - отметил эксперт.

Полный комментарий Сергея Маркова смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Столкновения миротворцев НАТО с сербами
Столкновения миротворцев НАТО с сербами
Митинг в Сербии
Митинг в Сербии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.