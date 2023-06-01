Шольца внезапно обнял в аэропорту неизвестный мужчина

Охрана при этом бездействовала

История, которая поставила на уши всю Германию. Была бы комедия, но могло плохо кончиться. СМИ сообщают: канцлера Олафа Шольца обнял неизвестный мужчина в аэропорту! Да по всей Европе мужчины, кажется, уже махнули рукой на женский пол и обнимают друг друга до хруста в костях.

В аэропорт Франкфурта-на-Майне Шольц едет после празднования 25-летия Европейского центробанка. К его кортежу присоединяется автомобиль "Ауди". Проезжает вслед за бронелимузинами на летное поле. Шольц выходит из машины - незваный гость бросается к нему с объятиями. Видеокамер поблизости не было, чтобы запечатлеть трогательный момент.

Канцлер - человек, который относится к так называемому первому классу защиты. К нему посторонняя муха подлететь не может. А тут случайный поклонник душит Шольца в объятиях.

"Как в Германии охраняют первое лицо государства?!", - возмущаются СМИ. Позднее появляется версия, что незнакомец якобы принял кортеж канцлера за свадебный и решил присоединиться.

Вообще, учитывая, с какой интимной теплотой европейские лидеры принимают того же Зеленского, регулярно прибывающего за подаянием, у многих возникают… Нет, не подозрения, просто мысли. Вот Эмманюэль Макрон не может налюбоваться на дорогого друга, не в силах выпустить из объятий родного человека. Риши Сунак видит Зеленского первый раз, а обнимает так, словно обрел потерянную возлюбленную. Не свадьба, конечно, скорее брак по расчету. Но как все искренне!

В случае с Шольцем - хорошо, что к нему подошел поклонник, а не злодей какой. Когда до охраны долго доходит, что канцлера уже вовсю обнимают, но неизвестно кто, что ж это за охрана такая?

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