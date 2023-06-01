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Пенсия, маткапитал, ипотека: как изменится жизнь россиян с 1 июня

07:52
  • четверг
  • 01 июня 2023

Изменения касаются в первую очередь социальной сферы

Сегодня в России вступает в силу ряд нововведений, которые касаются разных сфер жизни наших сограждан. И в первую очередь - социальной, передает "ТВ Центр".

Назначена единая дата для выплаты материнского капитала. 5 числа каждого месяца будут перечисляться деньги за предыдущий период. Так, 5 июня семьи получат выплаты за май.

С этого дня россияне, которым в прошлом месяце исполнилось 80, станут получать пенсии в удвоенном размере. Прибавка рассчитана на тех, кто не выработал положенного стажа или не набрал баллов для выплаты страховой пенсии.

Начнет повышаться минимальный взнос по ипотеке. Уже с 1 июня ставку поднимут на 20%, а с 1 января будущего года порог увеличат на 30 процентов.

Сегодня вступают в силу новые правила оформления инвалидности. Теперь пройти медико-социальную экспертизу разрешат в дистанционном формате тем, кто не согласен с решением местного бюро МСЭ.

С 1 июня возобновляется выдача биометрических загранпаспортов сроком на 10 лет. Заявление на получение документа можно подать как лично, так и через портал "Госуслуги".

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