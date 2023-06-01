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На запорожском направлении уничтожен пункт управления ВСУ

07:54
  • четверг
  • 01 июня 2023

На южнодонецком поражено противотанковое вооружение националистов и два беспилотника

Минобороны сообщило свежие данные о ходе специальной военной операции.

Российские войска на запорожском направлении из реактивной залповой системы "Смерч" поразили пункт управления ВСУ.

Артиллеристы из установок "Гвоздика" ударили по местам временной дислокации боевиков.

На южнодонецком участке уничтожены противотанковое вооружение националистов и два вражеских беспилотника.

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