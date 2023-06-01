На запорожском направлении уничтожен пункт управления ВСУ

На южнодонецком поражено противотанковое вооружение националистов и два беспилотника

Минобороны сообщило свежие данные о ходе специальной военной операции. Российские войска на запорожском направлении из реактивной залповой системы "Смерч" поразили пункт управления ВСУ. Артиллеристы из установок "Гвоздика" ударили по местам временной дислокации боевиков. На южнодонецком участке уничтожены противотанковое вооружение националистов и два вражеских беспилотника. Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"