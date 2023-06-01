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"Солнцепеки" выжигают склады радикалов с боеприпасами

07:54
  • четверг
  • 01 июня 2023

Дальность стрельбы ТОСа - около шести километров

Высокоточные удары по неприятелю на купянском направлении наносят российские ТОС-1 "Солнцепек", сообщает Минобороны.

Тяжелые огнеметные системы уничтожают вражеские позиции и укрепления, а также поддерживают наступающие подразделения.

На этот раз целью стали долговременные опорные пункты и склады с боеприпасами националистов. Двадцать четыре термобарических снаряда не оставляют противнику шанса, выжигая площадь до 40 тысяч квадратных метров. Дальность стрельбы - около шести километров.

Уничтожив врага, расчет оперативно меняет локацию и производит перезарядку.

"Это эффективно. И нет острой необходимости использовать людские ресурсы или какие-то огромные силы для уничтожения какого-либо укрепленного сооружения, если можно отработать "Солнцепеком". Выполнение задач на огневое поражение - это коллективная работа. И она зависит как от членов экипажей ТОСа, так и от отделения огневой поддержки. От каждого человека", - отметил командир роты тяжелых огнеметных систем.

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