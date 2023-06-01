Бойцы отряда добровольцев "БАРС" получили госнаграды

Отряд неоднократно срывал ротацию противника на линии соприкосновения

Государственными наградами отмечены военнослужащие отряда добровольцев "БАРС", которые проявили мужество и отвагу в ходе спецоперации, передает "ТВ Центр".

Бойцам вручили медали "За отвагу" и "За спасение погибавших", а также - Георгиевский крест IV степени.

За время многочисленных боев с украинскими националистами отряд неоднократно срывал ротацию противника на линии соприкосновения. Добровольцы уничтожают узлы связи, командные пункты и места скопления бронетехники ВСУ, что позволяет развить наступление.

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