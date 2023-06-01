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Взял руководство на себя: представлены новые герои спецоперации

08:15
  • четверг
  • 01 июня 2023

Старший сержант Александр Яфаев с товарищами штурмовал хорошо укрепленные позиции националистов

Минобороны представило новых героев спецоперации по защите Донбасса.

Прапорщик Юрий Михеев обеспечивал связь в колонне российских войск, когда она была атакована украинскими диверсантами. Под обстрелом радикалов Юрий сумел увести машину с радиостанцией в безопасное место и организовал оборону. Вместе с экипажем он отразил нападение группы неонацистов. Связь между командованием и подразделениями не прерывалась.

Старший сержант Александр Яфаев с товарищами штурмовал хорошо укрепленные позиции националистов. Во время боя был ранен командир отделения, и Александр взял руководство на себя. Десантники уничтожили один БМП и до семи радикалов, поставленная задача в ходе освобождения населенного пункта была выполнена.

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