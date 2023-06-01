Вокруг Байдена начинает раскручиваться новый скандал

Республиканцы обвинили президента США в коррупции

Законопроект о повышении потолка госдолга США набрал достаточное количество голосов и был одобрен Палатой представителей Конгресса, сообщает "ТВ Центр".

Ранее установленный лимит на уровне 31,4 триллиона долларов был превышен еще в январе. Тогда Минфин ввел чрезвычайные меры для продолжения своих операций. По новому закону США могут потратить еще четыре триллиона за два года. Между тем необоронные расходы заморожены, а Пентагон снова получил карт-бланш.

Законопроект должен одобрить Сенат, и потом его направят на подпись президенту Байдену, вокруг которого начинает раскручиваться новый скандал. Республиканцы заявили о наличии у ФБР документа о предполагаемых коррупционных связях нынешнего хозяина Овального кабинета.

В свою очередь, прокуратура США объявила, что располагает аудиозаписью 2021 года, на которой Дональд Трамп обсуждает секретный документ Пентагона о потенциальном нападении на Иран. Якобы он вынес его из Белого дома в свою бытность главой государства.

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