В горах Дагестана реки вышли из берегов

На нескольких автодорогах полностью остановлено движение

Очередные ливни с грозами обрушились на южные регионы России, сообщает "ТВ Центр".

В горах Дагестана вышли из берегов реки. Они вызвали сход грязевых потоков, которые с огромной скоростью несутся по склонам. На нескольких автодорогах полностью остановлено движение. Часть машин оказалась в западне от сошедших селей. Для борьбы со стихией в район ЧП переброшены военные и тяжелая техника.

Из-за сильных дождей серьезно поднялся уровень воды в реках Кабардино-Балкарии. Река Нальчик вышла из берегов. Затоплены не только улицы и дворы, но и первые этажи зданий. В селах без электроснабжения остались более 10 тысяч человек.

Штормовое предупреждение действует на Ставрополье. Накануне в регионе бушевали ливни с градом. Выпала месячная норма осадков. Улицы затопило так, что ни автомобилисты, ни пешеходы не могли передвигаться. Неблагоприятный прогноз дают синоптики и на первый день лета.

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