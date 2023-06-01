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Число пострадавших при обстреле Шебекино возросло до пяти

08:17
  • четверг
  • 01 июня 2023

Губернатор Белгородской области опроверг фейки об эвакуации

Обстрелы Шебекино не прекращались всю ночь. Тем не менее, массовая эвакуация граждан не планируется: собирать людей в одной точке для вывоза небезопасно, сообщил губернатор Белгородской области. Вячеслав Гладков подчеркнул, что появившаяся в сети информация о точках сбора жителей – фейк.

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Шебекино обстреляли с украинской стороны в 12 ночи, в 3:40 и в 5:15. ВСУ били по центру и окраинам города из "Града". Предварительно сообщалось о двух пострадавших. Одному мужчине ампутировали руку, он в тяжелом состоянии. Второй пострадавший с контузией самостоятельно обратился в больницу в состоянии средней тяжести.

К этому моменту известно о пяти раненых. По данным Гладкова, госпитализирован сотрудник полиции с открытым переломом плечевой кости, а также две женщины с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей.

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