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Раскрыт секретный план НАТО на случай столкновения с Россией

08:38
  • четверг
  • 01 июня 2023

Документ планируется утвердить на саммите альянса в Вильнюсе

Секретный план на случай конфликта с Россией подготовили стратеги Североатлантического альянса. Сценарий прямого столкновения с русскими будет подробно описан впервые со времен холодной войны.

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Постоянные военные представители в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, а также другие должностные лица альянса подготовили эти документы за закрытыми дверями. Никакого предварительного изучения этих планов законодателями и независимыми экспертами не проводилось, подчеркивает обозреватель издания Responsible Statecraft Йан Дэвис.

Дэвис напомнил высказывание председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра. Тот заявил 10 мая, что странам альянса следует быть в любой момент готовыми к возможному конфликту. По данным эксперта, тысячи страниц секретных военных планов альянсу предложат одобрить на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе.

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