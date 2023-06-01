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Оперштаб опроверг информацию о прорыве частей ВСУ в Белгородскую область

09:09
  • четверг
  • 01 июня 2023

Обстановка сложная

Информация о прорыве украинских войск в Белгородскую область не соответствует действительности, заявили в оперштабе региона. Власти опровергли сообщения, которые распространились в некоторых телеграм-каналах.

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Оперштаб Белгородской области официально заявляет, что эта информация является ложной и не соответствует действительности. Власти отмечают, что обстановка в Шебекинском городском округе действительно сложная. Сейчас продолжаются обстрелы, слышны звуки боя.

По данным оперштаба, в регионе работают Вооруженные силы Российской Федерации. Никакого прорыва ВСУ нет. Жителей Белгородской области просят сохранять спокойствие и доверять только официальным и проверенным источникам информации, передает РИА Новости.

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