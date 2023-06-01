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Собянин: все жители поврежденных БПЛА домов вернулись к привычной жизни

09:14
  • четверг
  • 01 июня 2023

Ресурсоснабжение работает штатно

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram о завершении всех ремонтных работ в домах, жители которых были эвакуированы в результате атак беспилотников.
Путин сделал заявление в связи с атакой беспилотников на Москву

"В первую очередь восстановили остекление, чтобы люди максимально быстро вернулись в свои квартиры. Там, где это было необходимо, специалисты отремонтировали инженерные коммуникации, провели замену поврежденных элементов в квартирах и подъездах", - указал глава города.

Как добавил Собянин, чтобы выявить возможные скрытые нарушения, дополнительно было проведено обследование конструкций домов. Все повреждения устранены, ресурсоснабжение работает штатно.

"Все жители вернулись к привычной жизни. Благодарю сотрудников городских служб за оперативную слаженную работу", - заключил мэр.

Атака беспилотников на Москву и Подмосковье произошла во вторник утром. Три беспилотника были подавлены в столице средствами РЭБ, еще пять сбиты в области комплексом "Панцирь". СКР квалифицировал атаку как террористический акт, возбуждено уголовное дело. В результате атаки пострадали два человека, помощь им была оказана на месте.

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