Число пострадавших от обстрелов в Шебекино возросло до восьми

Взрывы в городе не стихают

Противника на территории Белгородской области не было и нет. На месте силовые ведомства – и Вооруженные силы, и пограничники, и ФСБ с Росгвардией. Но массированный обстрел населенных пунктов со стороны Украины продолжается, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, жизнь мирных жителей под угрозой - в первую очередь в Шебекино и в окрестных селах. Власти занялись вывозом людей, однако эвакуацию нельзя проводить под обстрелом, надо дождаться окончания прилетов. Число пострадавших тем временем уже увеличилось до восьми.

В опубликованном в Telegram видео Гладков сообщил жителям, что при необходимости срочной эвакуации власти подгонят к домам защищенную технику. Губернатор напомнил, что нельзя публиковать информацию о местах сбора людей – мирные жители могут стать целью для ВСУ. Организованный вывоз населения из опасного района продолжится, как только стихнет обстрел. Власти напоминают, что приготовлен пункт временного размещения на "Белгород Арене".

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