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ВС России вышли к форпосту радикалов на луганском направлении

11:41
  • четверг
  • 01 июня 2023

Зона контроля российских войск постоянно расширяется

Завести двигатель, скинуть маскировочную сеть: на все - несколько минут. Выход на огневую позицию расчет "Солнцепека" начинает только после получения координат противника. В последние несколько недель ВСУ открыли настоящую охоту за тяжелыми огнеметами. Поэтому экипажи действуют быстро, чтобы не попасть в объектив дрона-разведчика. Националисты не случайно так опасаются этих ударов. Каждый налет сводит на ноль попытки ВСУ сосредоточить силы под купянском направлении для контратак. А десантники при такой массированной артподготовке экономят силы для наступления.

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Радикалы очень боятся "Солнцепеков". Два опорных пункта превратились в руины. Под завалами - с десяток националистов. Сгорели натовская амуниция и провизия, сдетонировали боеприпасы. Видно, что термобарические снаряды уничтожили не только постройки, но и подземный бункер.

Совсем не радостные донесения пришли сегодня в генштаб ВСУ и с луганского направления. Российские десантники атаковали боевиков в Кременском лесу и окрестных поселках. Внезапным рывком продвинулись вглубь обороны националистов сразу на два километра. Вышли к Григоровке - форпосту радикалов на этом участке. Одновременно идет охват их позиций в Белогоровке, Серебрянке и Новоселовке. Проще говоря, линия укреплений ВСУ на Луганщине сыплется буквально на глазах.

Вести эффективную контрбатарейную борьбу ВСУ практически не удается. Десантники теперь применяют новую тактику в наступлении. Скрытно выезжают к передовой. Засекают места, где стоит артиллерия националистов. Заранее вносят эти данные в карты. И когда поступает команда "к бою", остается только открыть огонь, уже не теряя времени на разведку и прицеливание.

Активное наступление российской группировки идет и на донбасском фронте. За сутки бойцам удалось отбросить ВСУ где на 300 метров, где на 500. Каждый освобожденный квадратный метр вынуждает боевиков оттягивать на запад и свою артиллерию. А значит, зона контроля российских войск постоянно расширяется.

Мгновения - и на полу в наручниках украинские диверсанты. Эту группу, которая готовила теракты в Энергодаре, обезвредили российские спецслужбы. В углу - натовские гранатометы. Около стены - автоматы. И карта Запорожской АЭС. Именно она была целью боевиков. На схеме - места, где планировались атаки. Еще важная деталь - американская спутниковая система Starlink. Военные уверены, что за этой несостоявшейся диверсией стоят именно западные спецслужбы. 

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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