Обещал "войти в Крым" до конца весны

Боевик с автоматом АК-47 и американским противотанковым ракетным комплексом "Джавелин" наперевес. Кадры транслируют мексиканские телеканалы. Журналисты делают акцент на бронежилете - логотип наркокартелей. У редакции даже не возникло сомнений, откуда еще могло взяться это вооружение.

Об утечке поставляемого Киеву оружия в третьи страны предупреждали в российском МИД. Журналист-расследователь Сеймур Херш, опираясь на данные проверенных источников, писал о том, что западное вооружение массово попадая на черный рынок, уходит с молотка. А после оказывается в руках террористов и бандитов. Впрочем, спонсоры киевского режима до сих пор все отрицают. Но доказательств становится больше.

"США, которые являются крупнейшим в мире распространителем оружия массового уничтожения и прямым разрушителем международной системы ядерного нераспространения, говорят о контроле над распространением этого оружия в других странах - это абсурд и насмешка над международным правом", - заявил Ким Сон Гён, заместитель министра иностранных дел КНДР.

Почти 40 миллиардов долларов США уже вложили в Украину с начала спецоперации. При этом в Белом доме утверждают, что ВСУ не докладывают о своих планах. Не в курсе американское правительство, и кто совершил недавние атаки дронов на Москву.

"Публичные заявления Белого дома, что здесь якобы не поддерживают вылазки ВСУ в самое сердце нашей Родины, гроша ломаного не стоят. Новый американский "пакет помощи" на общую сумму 300 млн долларов - хорошая подпитка прогнившему режиму в Киеве", - отреагировал посол России в США Анатолий Антонов.

Тем временем, пишут западные СМИ, Вашингтон сделал заказ еще на 300 дронов у немецкой компании. Это в два раза больше, чем было выписано до сих пор, говорят сотрудники фирмы. Доставить всю партию на Украину планируют до конца года.

Все в предвкушении так называемого контрнаступления, которое из весеннего, видимо, плавно перетекает в летнее. Главный предсказатель ВСУ Кирилл Буданов снова ошибся в прогнозах. В соцсетях пытаются отследить хронологию заявлений, сделанных начальником управления украинской разведки. Звучали они так: "До конца 2022 года мы должны как минимум зайти на территорию Крыма"; "Я вырос в Крыму. И мы туда вернемся достаточно скоро. Да, с оружием вернемся. Не летом, а до конца весны. Возможно, чуть раньше"; "У меня еще есть промежуток времени, чтобы ВСУ весной вошли в Крым. У нас все идет по графику".

"Наступать без поддержки авиации - это будет кошмар, огромные потери. И не принесет никакой пользы, это будет позор! Лучше затянуть эту ситуацию, еще лучше подготовиться и дождаться авиации", - заявил при этом Сергей Кривонос, генерал-майор ВСУ.

И снова Западу предлагают подождать. Чего делать там категорически не хотят и готовят, как пишет западная пресса, некий план мира, который собираются выдать за усовершенствованный план Зеленского. А пока президент Франции призывает не останавливать поставки оружия. А чтобы ВСУ не падать духом, их готовы подбадривать популярными нацистскими лозунгами. Не брезгует этим и президент Польши, которого после осудили на родине, припомнив ему Волынскую резню. Президент Хорватии Зоран Миланович не стал церемониться: "Между "За дом - готовы!" и "Слава Украине!" нет разницы. Это приветствия самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи поляков, евреев. Это факт! Не хочу такое слышать в Хорватии".

Вот и победительница Евровидения, несмотря на уговоры, не стала оставлять автограф на украинском флаге, который планировали продать на аукционе, а средства отправить на нужды ВСУ.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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