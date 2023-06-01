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Путь в никуда: чем завершилась история с госдолгом в США

11:54
  • четверг
  • 01 июня 2023

Достигнут компромисс, который не устраивает никого

Очередная серия шоу под названием "Битва за госдолг" завершилась предсказуемо. Палата представителей проголосовала за повышение потолка заимствований. Теперь документ поступит в Сенат, а после - на подпись президенту. В Белом доме ждут-не дождутся.

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"Все идет по плану. Даст бог, мы будем на один шаг ближе к заключению сделки", - сказал Джо Байден.

После долгого политического торга демократы и республиканцы наконец договорились. Первые хотели повысить лимит заимствований без каких-либо условий, вторые требовали снизить госрасходы. Они в США астрономические. Собственных средств на финансирование непомерных аппетитов правительства и масштабных соцпрограмм нет. Страна давно живет в долг. Паразитирует на доминирующей роли доллара в мировой экономике и возможности практически без ограничений включать печатный станок. В итоге демократы пошли на уступки оппонентам, но лишь частичные. Существенно ничего не изменится.

"Ни одна из сторон не может назвать законопроект идеальным. Никто не добился всего, что хотел. Но компромисс - это разумно и ответственно. Дефолт стал бы катастрофой", - отметил Чак Шумер, лидер демократического большинства в Сенате.

Лимит госдолга предполагают повысить до 2025 года, то есть до конца президентских полномочий Байдена. Обычно продлевают на меньший срок. Госрасходы на военные цели решили не трогать - зато сокращение коснется сфер образования и экологии. Украина обделенной точно не будет. Однако экономический рост США за чужой счет не может длиться вечно. Уже сейчас доверие к доллару как мировой резервной валюте снижается. Агрессивная внешняя политика и неконструктивный подход к решению финансовых проблем лишь подливают масла в огонь, пишет китайское агентство "Синьхуа".

"США, вероятно, непреднамеренно ускоряют процесс дедолларизации мировой экономики своим неуступчивым подходом к разрешению долгового кризиса и стремлением превратить долларовую гегемонию в оружие для достижения мирового господства", - говорится в статье.

В Белом доме рассчитывают, что закон о повышении потолка госдолга поступит на подпись президенту до конца этой недели. 

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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