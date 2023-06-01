На севере Косова продолжаются массовые митинги сербов

Демонстранты требуют отставки незаконно назначенных мэров

На севере Косова не стихают массовые митинги сербов, недовольных действиями местных властей. Более тысячи человек собрались в среду перед зданием муниципалитета в Звечане, передает "ТВ Центр".

Демонстранты требовали отставки незаконно назначенных мэров, а также вывода натовских миротворцев и албанского спецназа. Несмотря на то, что акция проходила относительно мирно, на место прибыли колонны бронетехники, перед мэрией растянули несколько рядов колючей проволоки.

Власти Приштины пока никак не отреагировали на требования митингующих. А североатлантический альянс на днях принял решение направить дополнительный батальон для поддержки вооруженных сил самопровозглашенной республики.

Ситуация на севере Косова обострилась на прошлой неделе, когда албанский спецназ захватил здания местных органов власти в общинах, населенных преимущественно сербами.

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