Школьникам из разных регионов России вручили награды за героизм

Подростки продемонстрировали удивительное мужество и самоотверженность

16-летняя Маша Исаева из Новосибирска занимается художественной гимнастикой. Поздно вечером она возвращалась с тренировки, вышла из автобуса и достала телефон - позвонить маме. Со спины на школьницу напал неизвестный и попытался выхватить гаджет. Но гимнастка не растерялась и применила болевой прием, повалила мужчину на землю. Преступника задержали практически сразу.

В Уфе 10-классник Матвей Вежнин шел с занятий и увидел, как у инвалида отобрал телефон злоумышленник.

"Я бросился за ним в погоню, спустя 150 метров мне удалось его догнать. Я его схватил и привел на место происшествия, где мы и дождались полицейских", - рассказывает Матвей.

Трое шестиклассников из Энгельса Максим Меньшиков, Марк Шихов и Максим Кудряшов играли во дворе и увидели, как к их соседу, сидящему на лавочке, подошел мужчина, повалил его на землю и несколько раз ударил кирпичом по голове. Дети сразу сообщили родителям, а сами проследили за нападавшим.Сфотографировали его, вызвали полицию, дали им все улики.

8-летний Илья Новиков из подмосковного Королева заметил, что в припаркованной машине мужчина избивает женщину, и сразу же вызвал полицию. 9-летний Тимир Бахтиёров из Тульской области нашел на улице сумку. Мальчик разместил объявление о пропаже и сообщил в полицию. Оказалось, что вещи принадлежат участнику спецоперации, который сейчас находится на лечении. А четвероклассник Егор Хайлов из Новокузнецка подобрал на улице портмоне и также сообщил о находке.

Илья Красюк из Верхнеуральска, катаясь на велосипеде, спас пожилую женщину. 10-летняя Настя Бухарина из Нижнего Новгорода стала свидетельницей кражи и сообщила взрослым. Даниил Колжиков из Брянской области помог поймать похитителя телефона, а 16-летний Вячеслав Медведев из Кемеровской области сам поймал грабителя и удерживал его до приезда полиции. Владислав Журавков и Артур Виноградов из Иркутска помогли найти пропавшего подростка.

Все они сегодня получили награды от министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

"Несмотря на юный возраст, каждый из участников сегодняшней встречи в непростой ситуации повел себя смело и уверенно. Желаю всем юным героям отличных оценок, здоровья, успехов в спорте, верных друзей, а также - новых свершений и открытий", - заявил министр.

Всего награды от МВД получили 14 ребят. Всех их объединяет благородство и решимость прийти на помощь.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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