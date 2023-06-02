Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Весов бросает в крайности, а Стрельцам нужен отдых

Овны

Разобраться в вашей финансовой ситуации непросто, но все-таки придется! Проследите, чтобы все устные договоренности появились и в письменной форме, иначе будет сложно.

Тельцы

Любимый человек заденет ваши самые болевые точки или вы сами накрутите себя до слез. Это эмоциональный день, простите себе и окружающим излишнюю жесткость.

Близнецы

Какие-то симптомы напомнят вам о том, что сил уже не так много, и ваш организм требует отдыха. Исключите сегодня большие нагрузки и подумайте о том, как изменить образ жизни.

Раки

Водные знаки сегодня настроены сентиментально, увлечены своими проектами или партнерами. Это Венера, Луна и Нептун взяли вас под опеку и деликатно помогают во всем.

Львы

Все легче и легче: вы с каждым днем будете чувствовать себя увереннее. Начинается хорошее время для спорта, похудения, личных проектов, перехода к активности в разных делах.

Девы

Вам придется разбираться с бумагами, которые связаны с учебой или написаны на иностранном языке. Хороший день для понимания своих зон роста: чего вы еще не умеете?

Весы

Вас бросает в крайности: от экономии каждой копейки до транжирства. Постарайтесь держаться золотой середины, попробуйте хладнокровно проанализировать свои траты.

Скорпионы

Вчерашние тенденции продолжаются, и вам пока не светит спокойная жизнь. Чтобы хорошо отдохнуть, вам нужно уединиться в эти выходные, поспать и помолчать.

Стрельцы

Вам нужны отдых и кардинальная смена деятельности! Дело в том, что сейчас вы можете не чувствовать усталости или игнорировать ее, а потом все закончится выгоранием.

Козероги

Ваши дети или друзья сегодня заставят понервничать. Если хотите подстраховаться, поговорите с ними заранее, возможно, ваша мудрая подсказка удержит их от ошибок.

Водолеи

Ситуация на работе или учебе у вас сегодня непростая. Постарайтесь, чтобы ваша семья или любимый человек не страдали от этого – оставьте все переживания за порогом.

Рыбы

Вы на своей волне и готовы сегодня проявить свое творческое начало. Можно заниматься рабочими проектами, покупать новую одежду, менять стиль, прическу, рукодельничать.

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