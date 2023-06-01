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Путин поздравил россиян с Днем защиты детей

11:57
  • четверг
  • 01 июня 2023

В России уделяют приоритетное внимание вопросам воспитания и укрепления семейных ценностей

В России отмечают Международный день защиты детей - особенный праздник, который призывает укреплять семейное благополучие и защищать молодые поколения.

Сегодня во всех регионах - экскурсии, спектакли, походы в музеи. Сотни мероприятий. Самые масштабные - в Москве.

Участников поздравил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что в России уделяют приоритетное внимание вопросам воспитания детей и укрепления семейных ценностей. Достойный вклад в решение этих востребованных задач вносят общественные, благотворительные организации, в том числе Российский детский фонд.

Молодых граждан поддерживают в трудных ситуациях, помогают в творческой самореализации. Также президент отметил высокую миссию Фонда по оказанию помощи детям и семьям бойцов - участников специальной военной операции.

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