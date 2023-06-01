Два учителя пострадали при обстреле белгородского села Новопетровка

Они получили осколочные ранения

Вооруженные силы Украины обстреливают белгородское село Новпетровка.

Об этом в четверг, 1 июня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадали два человек – учителя сельской школы. Мужчина получил осколочные ранения правого предплечья, а женщина – осколочные ранения рук. Пострадавших доставили в больницу.

Осколки снарядов также повредили нескольких домов, школу и медицинский пункт, сообщил он в своем telegram-канале.

Ранее Гладков сообщил о массированном обстреле города Шебекино. Пострадали восемь человек. Мирное население эвакуируют в безопасное место. 1 июня из Шебекина вывезут 200 человек в Пензу. Ещё 600 отправятся в Калугу и Ярославль 3 июня.

Под обстрелом делать это, конечно, нельзя. Нужно дожидаться окончания прилетов, окончания взрывов, окончания рисков быть раненым или погибшим от снарядов ВСУ", - сообщил н.

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