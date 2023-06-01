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Синоптики рассказали о "пробуксовке" московского лета

10:29
  • четверг
  • 01 июня 2023

Июнь в столице будет засушливым и нежарким

Открытие купального сезона, которого с нетерпением ждут жители столицы, откладывается. Первая декада июня будет на три-пять градусов холоднее нормы, да и весь месяц выдастся нежарким и засушливым.

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"Купальный сезон на неопределенный период будет сдвинут вправо", - рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Метеоролог отметил, что наступившее календарное лето набирает обороты очень медленно, иногда порядком "пробуксовывая". Первые два июньских дня еще порадуют жителей Центральной России вполне комфортными температурами. Однако в последующем месяц получится скомканным. Ожидаемая среднемесячная температура воздуха едва приблизится к положенной климатической норме: плюс 9 - плюс 14 градусов ночью, плюс 19 - 24 градуса днем. При этом дефицит осадков может достигать 30%, приводит прогноз метеоролога РИА Новости.

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