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Столтенберг прокомментировал удары Киева по России

11:12
  • четверг
  • 01 июня 2023

НАТО будет поддерживать Украину до конца

Украина имеет право защищаться. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя удары Киева по российской территории, в частности, по Москве.

"Наша позиция по этому вопросу неизменна: Украина имеет право защищать себя", - заявил он на неформальной встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе (цитата по РИА Новости).

У НАТО в украинском конфликте есть две задачи: поддерживать Украину "так долго, как потребуется" и не допустить разрастание конфликта за ее пределы.  При этом, поддержка альянса не делает его стороной конфликта, отметил генсек.

"Это было наше решение: поддерживать Украину, не превращаясь в сторону конфликта", - подчеркнул Столтенберг.

Ранее США раскрыли содержание нового пакета помощи Киеву. В него войдут боеприпасы для систем ПВО Patriot, новые системы Avenger, ПЗРК Stinger и боеприпасы для HIMARS.

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