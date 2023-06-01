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Зеленский готов ввести Украину в НАТО

11:01
  • четверг
  • 01 июня 2023

Киев ждет, когда будет готов альянс

Украина ждет, когда Североатлантический альянс будет готов ее принять. Сам Киев к вступлению готов, утверждает Владимир Зеленский. Украинский лидер заявил об этом, выступая на брифинге с президентом Молдави Майей Санду.

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По словам Зеленского, очень важно будущее Украины в Евросоюзе. Он добавил, что гарантии безопасности очень важны не только для Киева, но и для Кишинева.

Зеленский участвует в проходящем в Молдавии саммите Европейского политического сообщества. Ранее украинский лидер сообщил, что темами для обсуждения станут поставки истребителей и ЗРК Patriot, а также вступление в ЕС и НАТО и украинская "формула мира", передает ТАСС.

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