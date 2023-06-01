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На борту самолета Сочи - Челябинск умерла пассажирка

11:28
  • четверг
  • 01 июня 2023

Причины выясняются

Женщина умерла в самолете авиакомпании "Уральские авиалинии" по пути из Сочи в Челябинск.

Трагедия произошла 31 мая. Около 15:30 женщина 1977 года рождения "скоропостижно скончалась" на борту самолета, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК. Причины смерти не указаны.

Начата проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев.

Портал 74.Ru писал, что пассажирка умерла за 25 минут до посадки в Челябинске.

"Весь самолет был в шоке и ревел. Девочки-стюардессы сделали все, что смогли", - рассказал собеседник СМИ.

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