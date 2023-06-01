Собянин рассказал о подготовленной Москвой программе для детей на лето

На каникулах ребята смогут бесплатно посетить более ста столичных музеев

Творческие мастер-классы, уроки живописи и иностранных языков, занятия гимнастикой и многое другое: мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ребят и их родителей с Днем защиты детей.

Градоначальник рассказал в своем блоге, как интересно и с пользой провести время в дни школьных каникул. В столичных парках будут обучать брейк-дансу, стрельбе из лука, бою на мечах и фехтованию. Желающие смогут поучаствовать в высадке овощей и лекарственных трав.

В Морском центре имени Петра Великого для юных москвичей пройдут занятия по гребле и управлению парусной яхтой. Летнюю программу подготовили также городские библиотеки и школы искусств.

На каникулах ребята смогут бесплатно посетить более ста столичных музеев. А прогулки станут интереснее со специальной интерактивной программой "Играй в Москву".

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